Российские работодатели назвали способы удержания сотрудников

Российские работодатели чаще всего удерживают ценных сотрудников с помощью индексации заработной платы. Такой ответ дали 46 процентов участников проведенного hh.ru в марте исследования, на результаты которого ссылается РИА Новости.
Как следует из материалов, главы компаний считают повышение зарплаты наиболее эффективным инструментом в этой сфере. Среди других популярных вариантов они назвали в том числе программы адаптации для новых сотрудников (35 процентов), внутренние награды и публичную похвалу (30 процентов), а также переход к более прозрачной и понятной системе оплаты труда (29 процентов).
На то, что в условиях низкой безработицы и сохраняющегося напряжения на рынке труда работодатели в РФ стали чаще делать упор на удержании уже нанятых специалистов, указывают и эксперты, по словам которых рынок уходит от стратегии «истерического найма» сотрудников, а работодатели считают текучесть кадров ключевым вызовом.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал работников самым дефицитным ресурсом в экономике, отметив, что главной задачей для отечественного бизнеса на ближайшее время является «управление себестоимостью, управление затратами, поиск, как добиться большего от тех же ресурсов, что есть, как повысить в конечном итоге свою производительность труда».