Российским автомобилистам дали важный совет

Эксперт Родионов: От поездок на не соответствующих погоде шинах лучше отказаться

От поездок на шинах, которые не соответствуют погодным условиям, лучше всего будет отказаться. Такой важный совет российским автомобилистам дал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Его слова приводит «Российская газета».

Эта рекомендация сейчас особенно актуальна, ведь после длительного потепления в апреле вернулись холода. «Такие весенние похолодания обычно краткосрочны, длятся 2-4 дня, а безопасность всегда дороже комфорта и спешки», — заметил специалист. Если на улице ниже плюс семи, летние шины начинают твердеть, сцепление с дорогой из-за этого падает в несколько раз, а тормозной путь увеличивается на 40-60 процентов.

Если выезжать на дорогу все-таки необходимо, то стоит изменить стиль вождения. «Придерживайтесь такого режима: скорость не выше 40-50 километров в час, увеличенная дистанция, торможение двигателем, проверка тормозов на пустом участке», — посоветовал Родионов. Он добавил, что даже такие меры не гарантируют полной безопасности на дороге.

О том, что летние шины ведут себя непредсказуемо в холода, говорил и руководитель управления оценки предметов лизинга ГК Интерлизинг Кирилл Осипов. «Необходимо избегать резких маневров: торможений, ускорений и поворотов. Все действия должны быть максимально плавными. Перед началом движения проверьте тормоза на пустом и безопасном участке, чтобы оценить реальное сцепление с дорогой. Обратите внимание на шум шин: если он стал "гулким" или "неестественным", значит, резина замерзла и сцепление минимально», — порекомендовал он.