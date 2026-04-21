Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
12:51, 21 апреля 2026

Российским автомобилистам дали важный совет

Эксперт Родионов: От поездок на не соответствующих погоде шинах лучше отказаться
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

От поездок на шинах, которые не соответствуют погодным условиям, лучше всего будет отказаться. Такой важный совет российским автомобилистам дал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Его слова приводит «Российская газета».

Эта рекомендация сейчас особенно актуальна, ведь после длительного потепления в апреле вернулись холода. «Такие весенние похолодания обычно краткосрочны, длятся 2-4 дня, а безопасность всегда дороже комфорта и спешки», — заметил специалист. Если на улице ниже плюс семи, летние шины начинают твердеть, сцепление с дорогой из-за этого падает в несколько раз, а тормозной путь увеличивается на 40-60 процентов.

Если выезжать на дорогу все-таки необходимо, то стоит изменить стиль вождения. «Придерживайтесь такого режима: скорость не выше 40-50 километров в час, увеличенная дистанция, торможение двигателем, проверка тормозов на пустом участке», — посоветовал Родионов. Он добавил, что даже такие меры не гарантируют полной безопасности на дороге.

О том, что летние шины ведут себя непредсказуемо в холода, говорил и руководитель управления оценки предметов лизинга ГК Интерлизинг Кирилл Осипов. «Необходимо избегать резких маневров: торможений, ускорений и поворотов. Все действия должны быть максимально плавными. Перед началом движения проверьте тормоза на пустом и безопасном участке, чтобы оценить реальное сцепление с дорогой. Обратите внимание на шум шин: если он стал "гулким" или "неестественным", значит, резина замерзла и сцепление минимально», — порекомендовал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о ходе создания зоны безопасности на границе с Украиной

    Появился необычный прогноз Жириновского о возможной судьбе России

    Одесский ТЦК подтвердил задержание своих сотрудников после операции СБУ

    Коростелев вспомнил победу Большунова на Кубке мира в отсутствие норвежцев

    Путин заявил о долге властей перед жителями одного региона

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Самый большой в мире ледник окончательно разрушился

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok