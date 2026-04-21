10:06, 21 апреля 2026Россия

Российским школьникам назвали список разрешенных на ЕГЭ вещей

Рособрнадзор: На ЕГЭ 2026 года можно взять с собой лекарства, перекус и воду
Майя Назарова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российским школьникам назвали список разрешенных на едином государственном экзамене (ЕГЭ) 2026 года вещей. В Рособрнадзоре отметили, что можно взять с собой лекарства, перекус и воду. Подробный комментарий приводит пресс-служба ведомства.

Кроме того, на рабочем столе выпускника, помимо экзаменационных материалов, могут находиться гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами, удостоверение личности, а также разрешенные средства обучения по отдельным предметам.

К примеру, на экзаменах по биологии, географии и химии разрешены непрограммируемый калькулятор, на математику можно принести линейку без справочной информации. А на ЕГЭ по физике можно использовать и линейку, и непрограммируемый калькулятор.

Участникам экзамена по литературе позволено пользоваться орфографическим словарем, предоставленным на месте проведения экзамена или образовательной организацией. При этом личные словари брать нельзя.

Основной период сдачи ЕГЭ в России в 2026 году будет проходить с 1 по 19 июня. Экзамены стартуют в 10:00 по местному времени. Пересдать один из предметов по выбору можно будет 8 и 9 июля.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что идеальная модель ЕГЭ — абсолютно прозрачная система.

