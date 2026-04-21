Российского журналиста признали виновным в сотрудничестве со своим дядей

Суд дал 5 лет колонии редактору URA.RU Аллаярову за взятку дяде из полиции

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным бывшего заместителя главного редактора URA.RU Дениса Аллаярова в даче взятки своему дяде из полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Журналисту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1,2 миллиона рублей. Ему также запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение четырех лет после отбытия наказания. Защита планирует обжаловать приговор.

Аллаяров обвинялся в том, что в течение десяти месяцев получал у своего дяди, служащего в полиции, служебные оперативные сводки управления МВД России по Екатеринбургу для последующей публикации содержащейся в них информации. Журналист передал родственнику 120 тысяч рублей. Он отрицал свою вину, но затем изменил показания и полностью признал свою вину на суде.

Дядя Аллаярова заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. За превышение должностных полномочий и получение взяток он был осужден на четыре года условно с лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах. Также суд лишил его звания старший лейтенант полиции. Сумма взятки конфискована в доход государства.