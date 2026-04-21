09:17, 21 апреля 2026

Российского журналиста признали виновным в сотрудничестве со своим дядей

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным бывшего заместителя главного редактора URA.RU Дениса Аллаярова в даче взятки своему дяде из полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Журналисту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1,2 миллиона рублей. Ему также запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение четырех лет после отбытия наказания. Защита планирует обжаловать приговор.

Аллаяров обвинялся в том, что в течение десяти месяцев получал у своего дяди, служащего в полиции, служебные оперативные сводки управления МВД России по Екатеринбургу для последующей публикации содержащейся в них информации. Журналист передал родственнику 120 тысяч рублей. Он отрицал свою вину, но затем изменил показания и полностью признал свою вину на суде.

Дядя Аллаярова заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. За превышение должностных полномочий и получение взяток он был осужден на четыре года условно с лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах. Также суд лишил его звания старший лейтенант полиции. Сумма взятки конфискована в доход государства.

    Последние новости

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    Из-за мер жесткой экономии в европейской стране разразился политический кризис

    Корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

    На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

    Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

    В Америке оценили влияние Овечкина

    Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

    Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

    Россиянам стало сложно покупать дорогие смартфоны

    Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

    Все новости
