Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:41, 21 апреля 2026

С актера Петренко взыскали сотни тысяч рублей за неуплату алиментов

С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам в размере 875 тысяч рублей
Ольга Коровина

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

С российского актера театра и кино Игоря Петренко взыскали долг по алиментам более чем в 875 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в 2024 году долг Петренко по алиментам составлял более 9,2 миллиона рублей. На данный момент артист должен более 379 тысяч рублей.

В сентябре 2025 года сообщалось, что судебные приставы в принудительном порядке взыскивают с Петренко 1,3 миллиона рублей. В отношении актера были открыты четыре исполнительных производства. Одно из них касалось неуплаты алиментов, другие три дела — штрафов за неуплату платной парковки, а также исполнительных сборов по ним.

Известно, что Петренко был трижды женат. В браке с актрисой Екатериной Климовой у актера родились сыновья Матвей и Корней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok