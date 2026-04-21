С актера Петренко взыскали сотни тысяч рублей за неуплату алиментов

С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам в размере 875 тысяч рублей

С российского актера театра и кино Игоря Петренко взыскали долг по алиментам более чем в 875 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в 2024 году долг Петренко по алиментам составлял более 9,2 миллиона рублей. На данный момент артист должен более 379 тысяч рублей.

В сентябре 2025 года сообщалось, что судебные приставы в принудительном порядке взыскивают с Петренко 1,3 миллиона рублей. В отношении актера были открыты четыре исполнительных производства. Одно из них касалось неуплаты алиментов, другие три дела — штрафов за неуплату платной парковки, а также исполнительных сборов по ним.

Известно, что Петренко был трижды женат. В браке с актрисой Екатериной Климовой у актера родились сыновья Матвей и Корней.