Сестра награжденного Путиным Героя России привела подробности о его поисках

Сестра Асылханова: Полиция постоянно на связи с семьей, поиски идут

Рената Асылханова, младшая сестра загадочно пропавшего в Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова, которого лично награждал президент Владимир Путин, привела подробности о его поисках. Комментарий родственницы публикует aif.ru.

Она отметила, что полиция постоянно находится на связи с семьей, поиски военного идут.

Как утверждает сестра Асылханова, все очень запутанно. В соцсетях распространяются разные версии об исчезновении Героя РФ. Родственница подчеркнула, что пока семья не верит домыслам и ждет официальных комментариев от правоохранительных органов.

Сестра считает, что у Асылханова не было врагов и недоброжелателей. «Он очень дружелюбный парень», — пояснила она.

До этого сообщалось, что Асылханов не знал увезшего его водителя.

Герой России Алексей Асылханов пропал в Юрге Кемеровской области. 3 апреля днем он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, а затем сел в автомобиль к неизвестному.