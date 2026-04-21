Культура
14:06, 21 апреля 2026

Шукшина призвала перестать снимать кино о сказочных личностях

Актриса Мария Шукшина призвала снимать кино о реальных личностях, а не сказочных
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Актриса Мария Шукшина раскритиковала российский кинематограф за обилие сказок и историй о сказочных персонажах. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Семь верст до рассвета». Слова артистки приводит «Газета.ru».

Шукшина уверена, что вымышленные сюжеты воспитывают безответственных детей. «К сожалению, у нас все заполонили сказки. Сейчас важно снимать фильмы о конкретных людях. Только на реальных историях воспитывается ответственность за принятие решений. На сказках ее не воспитаешь, на сказках воспитывается цинизм», — заявила Шукшина.

Мария отметила, что в наше время картины об исторических личностях, «если и снимают, то над ними глумятся. С 90-х пошла такая тенденция», — добавила она.

Ранее заслуженная артистка России и общественный деятель резко высказалась о ситуации в отечественном кинематографе и вспомнила своего отца, режиссера и писателя Василия Шукшина.

