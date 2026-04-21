Слухи о романе Седоковой и Джигана опровергли

Анна Калашникова опровергла слухи о романе разведенного Джигана и Анны Седоковой

Актриса Анна Калашникова опровергла слухи о романе певицы Анны Седоковой и рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган. Ее комментарий передает «Газета.Ru».

Калашникова заявила, что Джигана и Седокову связывает лишь дружба. Кроме того, музыкант по-прежнему любит бывшую жену Оксану Самойлову и надеется на воссоединение.

По мнению артистки, Джиган и Седокова заняты прогревом перед выходом совместного трека. «Анюта просто интригует немножечко. Может быть, со стороны Джигана какое-то внимание есть, но он всегда такой джентльмен», — добавила она.

Ранее Калашникова сообщила, что Джиган попал в больницу на фоне развода. По ее словам, рэпер неделю лежал под капельницами.