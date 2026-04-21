Советник министра обороны Украины показал его разрушенный «Геранью» дом

Советник главы Минобороны Украины Бескрестнов показал его разрушенный дроном дом

Советник министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Бескрестнов с позывным Флеш показал свой дом, разрушенный ударом дрона типа «Герань-2» 20 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» во вторник, 21 апреля.

На фото показано здание, от которого остались одни стены. Его крыша полностью разрушена. Рядом с домом также запечатлен до основания сгоревший автомобиль.

Ранее, 20 апреля, Бескрестнов выложил пост с фотографией из больницы, где рассказал, что был атакован дроном и «чудом остался жив». Позднее «РБК-Украина» опубликовал в Telegram пост о якобы имеющихся у Бескрестнова доказательствах целенаправленного удара со стороны России.