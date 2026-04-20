Дрон атаковал советника министра обороны Украины

Советника министра обороны Украины Бескрестнова «задело» дроном типа «Герань»

Советник министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Бескрестнов с позывным Флеш рассказал о попадании дрона типа «Герань-2» в свой дом. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Меня задело, но главное — я чудом остался жив», — написал он, опубликовав фотографию из больницы.

Позднее «РБК-Украина» опубликовал в Telegram пост о якобы имеющихся у Бескрестнова доказательствах целенаправленного удара со стороны России.

