Дрон атаковал советника министра обороны Украины

13:50, 20 апреля 2026

Советника министра обороны Украины Бескрестнова «задело» дроном типа «Герань»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Советник министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Бескрестнов с позывным Флеш рассказал о попадании дрона типа «Герань-2» в свой дом. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Меня задело, но главное — я чудом остался жив», — написал он, опубликовав фотографию из больницы.

Позднее «РБК-Украина» опубликовал в Telegram пост о якобы имеющихся у Бескрестнова доказательствах целенаправленного удара со стороны России.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о соревновании с Россией. По его словам, ВСУ конкурируют с Российской армией по трем направлениям.

