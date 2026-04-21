Windows пообещали ускорить

20:38, 21 апреля 2026

Microsoft улучшила Windows 11 — ускорила «Проводник» и буфер обмена
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Корпорация Microsoft рассказала, за счет чего она ускорила работу Windows 11. На это обратило внимание издание Windows Latest.

К бета-версиям операционной системы (ОС) команда инженеров добавила сопроводительную записку, в которой обозначила новые функции Windows. В том числе специалисты перечислили функции, которые были улучшены ради ускорения работы системы.

Так, Microsoft оптимизировала работу «Проводника». В компании не рассказали, что именно сделали, но встроенный в ОС файловый менеджер действительно стал открываться быстрее — это подтвердили журналисты. Кроме того, удалось улучшить работу буфера обмена — он стал реагировать на горячие клавиши быстрее.

Также в компании отчитались о повышении производительности ОС при работе с большими объемами данных. Специалисты отметили, что улучшили производительность и надежность системы аутентификации Windows Hello.

Некоторые нововведения Windows напрямую не связаны с производительностью, но могут положительно влиять на пользовательский опыт. Так, в Microsoft переделали раздел «Параметры», сделав расположение блоков меню более логичными.

В конце апреля журналисты издания Neowin перечислили настройки, которые могут улучшить опыт работы с Windows. Они рекомендовали отключить рекомендации в меню «Пуск» и проверять список приложений, открывающихся при запуске ОС.

