22:48, 21 апреля 2026Мир

США обратились с неожиданным призывом к союзникам

США призвали союзников защищаться самостоятельно
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Greg Bos / Reuters

США будут добиваться того, чтобы союзники Вашингтона взяли на себя основное бремя отражения угроз в своих регионах. Такой призыв содержится в приложенных к проекту военного бюджета на 2027 год документах Пентагона, передает ТАСС.

«Мы формируем новую парадигму разделяемой ответственности со своими союзниками — через линзу концепции "Америка прежде всего". США ставят приоритетом оборону континентальной части страны и сдерживание Китая, а наши союзники должны играть главенствующую роль в отражении угроз в их собственных регионах в условиях ограниченной поддержки, положив конец субсидированию Америкой их обороны», — указано в документах.

Отмечается, что для этого Пентагон будет добиваться от союзников увеличения трат на оборону до пяти процентов ВВП и создания собственных коллективных сил.

Ранее в странах Европы усилились сомнения относительно готовности союзников по НАТО, в частности США, участвовать в возможных боевых действиях.

