Advance: Экономическое давление США не вынудит Иран пойти на уступки

США не смогут заставить Иран пойти на уступки с помощью санкций и морской блокады. Такое мнение высказал журнал Advance.

Издание отмечает, что в истории редко были случаи, когда страны отказывались от свои основных средств борьбы под влиянием экономического давления. «Напротив, гораздо чаще происходит обратное, и под давлением они еще больше убеждаются в том, что, не дав жесткого ответа, останутся без будущего», — говорится в статье.

Как указывает журнал, Иран обладает значительными возможностями: он может перекрыть Ормузский пролив и атаковать соседей в Персидском заливе, что вызовет глобальный экономический шок.

В ходе продолжающегося конфликта Тегеран продемонстрировал мощь в политическом, региональном и стратегическом аспектах, что вызывает беспокойство у США, так как война может сделать Иран таким, каким они не хотят его видеть, пишет Advance.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис отметил, что угрозы президента страны Дональда Трампа не привели к смягчению позиции Ирана в переговорах, и стороны конфликта движутся к возобновлению боевых действий.