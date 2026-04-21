Стала известна причина смерти звезды «Мажора»

РИА Новости: Причиной смерти актера Рамиля Мубинова стала остановка сердца

Причиной смерти актера сериалов «Реальные пацаны» и «Мажор» Рамиля Мубинова стала остановка сердца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в семье артиста.

40-летний артист ушел из жизни в Подмосковье, после чего его перевезли на малую родину, в Ульяновск.

«Остановилось сердце. Он не болел. Это случилось в Подмосковье, позже его перевезли в Ульяновск для захоронения», — сообщили близкие Мубинова журналистам.

Ранее стало известно, что актер Игорь Алексеев, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», ушел из жизни в возрасте 61 года.