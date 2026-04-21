Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Алексеев умер из-за инфаркта

Актер Игорь Алексеев, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом aif.ru рассказала его дочь Мария.

По информации источника, причиной смерти артиста стал инфаркт. По словам Марии, ее отец скончался в больнице в ночь на 19 апреля. О месте и дате похорон Алексеева она сообщит отдельно.

Известно, что актер продолжал участвовать в съемках и планировал новые проекты. Он жаловался на боли в спине, а недавно даже провел неделю в реанимации. Помимо съемок в кино и сериалах, Алексеев работал на телевидении в качестве редактора нескольких передач.

