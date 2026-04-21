Умер актер сериалов «Мажор» и «Реальные пацаны»

Актер сериалов «Мажор» и «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет

Актер Рамиль Мубинов, известный по ролям в сериалах «Мажор» и «Реальные пацаны», ушел из жизни в возрасте 40 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение артиста.

По информации источника, Мубинова похоронили 19 апреля на пригородном кладбище Ульяновска. «Сегодня уже неделя, как он умер», — сказала собеседница агентства.

Рамиль родился в 1985 году, окончил актерское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета, филиал РАТИ. Снялся более чем в 50 проектах, среди которых также «Мистер Нокаут», «Букины-2» и «Молодежка».

