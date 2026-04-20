Умер самый известный двойник Пугачевой

Shot: Самый известный двойник Пугачевой Алексей Золотов умер в возрасте 57 лет

В возрасте 57 лет скончался самый известный двойник российской певицы Аллы Пугачевой Алексей Золотов. Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной смерти стали осложнения сахарного диабета, болезни сердца, почек и пневмония.

Состояние Золотова ухудшилось днем 18 апреля. Родственники не могли связаться с ним на протяжении нескольких часов. Они решили навестить его. «Уже в квартире они увидели пародиста, который лежал в огромной луже холодной воды без сознания, а на кухне был открыт кран», — говорится в сообщении. Мужчине вызвали скорую, но спасти его не удалось.

Золотов был инициатором фестиваля «Пугачевская весна» и сам регулярно выступал в образе российской певицы. Кроме того, он работал психологом.

