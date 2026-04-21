Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

Известный американский стилист Ло Роуч пожаловался на роскошное место в самолете авиакомпании Delta Air Lines и прослыл в сети избалованным. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что Роуч, стилизующий образы актрисы Зендеи и певицы Арианы Гранде, купил билет в первый класс рейса из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. «Когда сел в самолет, оказалось, что мое кресло не раскладывается. Я был очень разочарован», — написал он в своих соцсетях.

В комментариях пользователи раскритиковали модного эксперта за избалованность. «Не стоит демонстрировать свои привилегии», «Вы что, никогда не летали внутренними рейсами?», «Стоило обратиться в службу поддержки», — писали юзеры.

