20:31, 21 апреля 2026

Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

Зарина Дзагоева
Фото: Lexie Moreland / WWD via Getty Images

Известный американский стилист Ло Роуч пожаловался на роскошное место в самолете авиакомпании Delta Air Lines и прослыл в сети избалованным. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что Роуч, стилизующий образы актрисы Зендеи и певицы Арианы Гранде, купил билет в первый класс рейса из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. «Когда сел в самолет, оказалось, что мое кресло не раскладывается. Я был очень разочарован», — написал он в своих соцсетях.

В комментариях пользователи раскритиковали модного эксперта за избалованность. «Не стоит демонстрировать свои привилегии», «Вы что, никогда не летали внутренними рейсами?», «Стоило обратиться в службу поддержки», — писали юзеры.

Ранее популярный актер и комик Майк Эппс попытался пронести в самолет заряженный пистолет в ручной клади и попался сотрудникам службы безопасности аэропорта. Уточняется, что Эппс находился в своем родном городе Индианаполис ради проведения комедийного шоу и уже собрался уезжать.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Все новости
