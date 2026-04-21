Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 21 апреля 2026

Трамп предупредил о предстоящем «долгом и трудном процессе» в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Извлечение урана из-под разбомбленных в американо-израильской операции в июне 2025 года подземных ядерных объектов в Иране займет много времени. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social предупредил президент США Дональд Трамп.

«Операция "Полуночный молот" стала полным и тотальным уничтожением объектов ядерной пыли в Иране. Поэтому их раскопка будет долгим и трудным процессом», — написал американский лидер.

Ранее Трамп попробовал объяснить Папе Римскому Льву XIV необходимость воевать с Ираном. По словам хозяина Белого дома, появление у Ирана ядерного оружия угрожает миллионам людей, включая католиков.

22 июня 2025 года американцы нанесли удар по Ирану. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok