Туалетная привычка бойфренда вызвала отвращение у его девушки

Пользовательница Reddit с ником IllMarket6337 пожаловалась на гигиенические привычки своего бойфренда, которые она находит отвратительными. Ее придирки, в свою очередь, вызывают раздражение у молодого человека.

«Когда он ходит в туалет, особенно по-большому, он "моет" только ту руку, которая участвует в процессе [подтирания]. Это выглядит примерно так: он опускает руку под воду, набирает мыло на ладонь, растирает пальцы одной руки друг о друга и снова ополаскивает под струей воды. Другая рука никогда не намокает, потому что "она ничего не сделала"», — написала девушка.

Другой проблемой она назвала отказ от мытья рук после прогулки с собакой. На улице парень подбирает экскременты животного пластиковым пакетом. По его мнению, руки из-за этого не пачкаются, так как пластик служит достаточным барьером.

«Когда он моет посуду, он не затрагивает нижние стороны тарелок и мисок, а также внешнюю сторону чашек, — описала девушка третью проблему. — Все остальное он моет мылом и губкой, только если видит, что посуда грязная. Это часто приводит к появлению отпечатков пальцев на утвари и засохших остатков пищи».

Другие пользователи в комментариях назвали поведение парня «безумием». Они напомнили, что регулярное мытье рук — это элементарная гигиена, отнимающая не более полуминуты. Некоторые из них предположили, что в будущем молодой человек вообще перестанет мыться.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о грядущем расставании с молодым человеком из-за его проблем с гигиеной. 19-летняя девушка уточнила, что заметила проблему во время интимной близости.