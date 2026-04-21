14:32, 21 апреля 2026

Турэксперт описала цены на отдых в Европе фразой «искренне удивили»

Алина Черненко

Фото: Krisztian Elek / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр рассказала, что с появлением удобных стыковок на лето через Стамбул и Ереван россиянам начали снова предлагать путешествия в Европу. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

«Меня искренне удивили цены. Если еще два года назад мы вздрагивали от стоимости перелетов и виз, то сейчас возникает ощущение, что ситуация сглаживается», — такими фразами описала цены на отдых в Европе турэксперт.

По ее словам, лучшие варианты на лето — Греция, Кипр и Италия. Так, перелет из Москвы на остров Родос или на Кипр с пересадкой в Ереване стоит от 65 тысяч рублей с багажом. А авиабилеты Turkish Airlines Москва — Стамбул — Сицилия обойдутся около 93-95 тысяч рублей с багажом.

«Если еще два года назад стоимость перелетов не опускалась ниже 110 тысяч рублей, то сейчас ситуация однозначно изменилась в лучшую сторону», — констатировала Котляр.

Ранее основатель турагентства MAYEL Travel сравнила цены на отдых в Сочи и Турции фразой «мне стало дурно». Она пояснила, что поездка в Бодрум с шикарными отелями all inclusive и высоким уровнем сервиса обойдется дешевле российского курорта.

