20:02, 21 апреля 2026Путешествия

Турист потребовал 3,7 миллиона рублей от отеля из-за постельных клопов в номере

Туриста покусали постельные клопы на спортивном курорте Disney's All Stars
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Juliana Lopes / Wikimedia

Турист потребовал 3,7 миллиона рублей от отеля Disney's All Stars из-за постельных клопов в номере. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел еще в 2022 году, однако иск был подан только в 2026-м. В нем американец Дэвид Бессе утверждает, что на спортивном курорте Walt Disney Parks and Resorts его многократно покусали постельные клопы, что привело к физическим и моральным страданиям, а также к медицинским расходам и потере заработка. При этом не указано, сколько всего денег мужчина потерял из-за произошедшего.

Он обвинил сеть отелей в халатности и недостаточной подготовке сотрудников. Также Бессе запросил выплату в размере 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей).

Ранее пассажир самолета был искусан обитавшими в кресле клопами и напугал пользователей сети. Позже Delta Air Lines дала мужчине скидку в размере 100 долларов (8 тысяч рублей).

