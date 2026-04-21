Удар ВС России трехтонной авиабомбой по ВСУ в ДНР попал на видео

Вооруженные силы (ВС) России успешно атаковали трехтонной авиабомбой пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видео удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что кадры были сняты в Константиновке. Город считается одним из ключевых на славянско-краматорском направлении.

«На кадрах ОК [объективного контроля] поражение ПВД 100-й ОМБр ВСУ ФАБ-3000 в Константиновке», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.