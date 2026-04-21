Украине предрекли потерю боеспособности из-за войны США против Ирана

Spiegel: Ослабление военной мощи США негативно скажется на Украине

Из-за того, что война США против Ирана затянулась, военная мощь Вашингтона сильно ослабнет, и существует риск, что первой из-за этого боеспособность потеряет Украина. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

«Американские военные регулярно публикуют видеозаписи своих атак в социальных сетях. (…) Однако вряд ли они обманут военных экспертов своими видеороликами. А они предупреждают, что у американских войск могут постепенно закончиться боеприпасы», — говорится в материале.

Авторы считают, что между Украиной и странами Персидского залива сейчас может начаться гонка за поставки на рынке вооружений, и в итоге это приведет к росту цен. Тогда Киев просто окажется неспособен конкурировать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева такой дефицит ракет к зенитным комплексам Patriot, что ситуация «хуже некуда».