Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:04, 21 апреля 2026Мир

Украине предрекли потерю боеспособности из-за войны США против Ирана

Spiegel: Ослабление военной мощи США негативно скажется на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Из-за того, что война США против Ирана затянулась, военная мощь Вашингтона сильно ослабнет, и существует риск, что первой из-за этого боеспособность потеряет Украина. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

«Американские военные регулярно публикуют видеозаписи своих атак в социальных сетях. (…) Однако вряд ли они обманут военных экспертов своими видеороликами. А они предупреждают, что у американских войск могут постепенно закончиться боеприпасы», — говорится в материале.

Авторы считают, что между Украиной и странами Персидского залива сейчас может начаться гонка за поставки на рынке вооружений, и в итоге это приведет к росту цен. Тогда Киев просто окажется неспособен конкурировать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева такой дефицит ракет к зенитным комплексам Patriot, что ситуация «хуже некуда».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok