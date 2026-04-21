Ушедший из России концерн резко увеличил продажи в стране

BMW вернулся в лидеры премиального сегмента в России с ростом продаж на 91 %

В первом квартале 2026 года россияне купили 29 105 новых автомобилей премиального класса, что на 36,1 процента больше относительно января-марта прошлого года. Стремительный рост продаж за отчетный период продемонстрировал немецкий BMW, чьи продажи на российском рынке выросли более чем на 90 процентов, пишет «Автостат».

Первое место в сегменте сохранил китайский Exeed, за три месяца реализовавший 3992 автомобиля, что на 11,5 процента меньше прошлогоднего результата. На второй строчке оказался BMW, официально не представленный в России. Продажи производителя в России выросли на 91,3 процента, до 3873 машин. Третьим стал китайский Tank с показателем 3628 единиц, что на 14,8 процента хуже прошлогоднего результата.

В пятерку самых востребованных в сегменте также вошли китайские марки Voyah (3041 единица, рост в 2,4 раза) и Hongqi (2552 машины, рост в 2 раза).

По итогам первых двух месяцев года лидировал внедорожник Tank 300, однако квартал закрыл кроссовер Voyah Free. Его продажи за три месяца составили 2466 автомобилей, тогда как Tank 300 разошелся тиражом 2108 экземпляров.

В целом за отчетный период доля «премиума» на рынке выросла с 8,7 процента (год назад) до 11 процентов в первом квартале 2026 года. В агентстве подчеркнули, что именно премиальный сегмент прибавил гораздо увереннее всего рынка, который увеличился только на 7,3 процента.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил о росте числа электрокаров и гибридов в России. По состоянию на 1 апреля 2026 года количество таких машин в стране достигло 208 тысяч единиц.