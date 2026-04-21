Журналистка Зуан: Радев помнит хамское отношение Зеленского

Болгарская журналистка Ася Зуан в беседе с изданием «ПолитНавигатор» заявила, что лидер победившей на выборах партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев помнит хамское отношение президента Украины Владимира Зеленского во время встреч, когда Радев занимал пост главы государства.

«Владимир Зеленский приезжал в Болгарию и себя вел, откровенно говоря, по-хамски, неуважительно. Румен Радев как человек военной закалки всегда себя ведет сдержанно, но это неуважительное отношение тогда было зафиксировано», — отметила обозреватель.

Она добавила, что в конце марта было заключено соглашение между Украиной и Болгарией сроком на десять лет, которое предусматривает военную поддержку. По мнению Зуан, основной задачей нового правительства будет его аннулирование.

Ранее стало известно, что партия «Прогрессивная Болгария» победила на парламентских выборах, получив необходимое большинство. Ее лидер Румен Радев известен как политик, выступающий за прагматичный подход к Москве, и он многократно критиковал военные поставки Киеву.