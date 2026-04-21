В Госдуме предложили новые правила сдачи ЕГЭ

12:37, 21 апреля 2026

В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по двум и более предметам
Елена Торубарова

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

В Госдуме предложили новые правила сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Речь идет о возможности для российских школьников один раз пересдавать экзамены по двум и более предметам, передает РИА Новости.

На сегодняшний день выпускники имеют право только на одну пересдачу по одному учебному предмету. В случае принятия инициативы депутатов Госдумы школьники смогут в дополнительные дни по своему желанию один раз пересдать единый государственный экзамен по двум и более учебным предметам по своему выбору из числа учебных предметов, сданных в этом году.

Авторы инициативы считают, что это позволит снизить стрессовую нагрузку на выпускников, создать более комфортные условия прохождения государственной итоговой аттестации, а также более полно и объективно выявлять уровень знаний выпускников.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что идеальной моделью ЕГЭ в теории могла бы стать абсолютно прозрачная система с анализом от искусственного интеллекта.

