В Иране согласились с Медведевым

08:00, 21 апреля 2026

Reuters: В Иране согласны с оценкой Медведева по роли Ормузского пролива
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
В Иране согласились с оценкой заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, касающейся роли Ормузского пролива как ключевого инструмента давления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Иран годами готовился к сценарию, предполагающему закрытие Ормузского пролива, планируя каждый шаг. Сегодня это один из самых эффективных инструментов Ирана — форма географического рычага, которая служит мощным сдерживающим фактором», — сказал высокопоставленный источник агентства в иранских службах безопасности.

Другой собеседник агентства, близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), охарактеризовал Ормузский пролив как «меч, вытащенный из ножен», указав, что прежнее табу на его использование фактически утратило силу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном. Срок договоренности истекает 22 апреля.

8 апреля Медведев заявил, что Тегеран благодаря конфликту смог испытать свое «ядерное оружие» в виде Ормузского пролива.

