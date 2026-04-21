07:12, 21 апреля 2026

В Киеве испугались формирования антиукраинской коалиции в Болгарии

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире YouTube-канала «Лига» испугался формирования антиукраинской коалиции после выборов в Болгарии.

По словам дипломата, Болгария исторически ориентирована на Россию, это может создать определенные проблемы для Киева. Он добавил, что новое правительство точно не будет проукраинским.

«Болгария всегда была пророссийской. Это имеет исторические корни, поскольку российская армия освобождала территорию современной Болгарии от Османской империи», — пояснил Климкин.

Он выразил мнение, что новое болгарское правительство может создать финансовые и политические проблемы для Киева.

Ранее стало известно, что партия «Прогрессивная Болгария» победила на парламентских выборах, получив необходимое большинство. Ее лидер Румен Радев известен как политик, выступающий за прагматичный подход к Москве, и он многократно критиковал военные поставки Киеву.

    Последние новости

    «Просто подумать, посчитать». Алаудинов раскрыл потери ВСУ за время проведения спецоперации

    Samsung признала главную деталь своих смартфонов

    Туалетная привычка бойфренда вызвала отвращение у его девушки

    Появились данные о клиентах крупнейшей схемы уклонения от НДС на триллион рублей

    Внешность Кристины Агилеры на красной дорожке научной премии смутила фанатов

    В России рассказали о выплатах на 9 Мая

    Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot

    Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

    Раскрыта причина затягивания Ираном переговоров

    В Японии произошло ЧП с тремя жертвами на полигоне

    Все новости
