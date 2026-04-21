В Киеве испугались формирования антиукраинской коалиции в Болгарии

Климкин: Болгария ориентирована на Россию, это может создать проблемы для Киева

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире YouTube-канала «Лига» испугался формирования антиукраинской коалиции после выборов в Болгарии.

По словам дипломата, Болгария исторически ориентирована на Россию, это может создать определенные проблемы для Киева. Он добавил, что новое правительство точно не будет проукраинским.

«Болгария всегда была пророссийской. Это имеет исторические корни, поскольку российская армия освобождала территорию современной Болгарии от Османской империи», — пояснил Климкин.

Он выразил мнение, что новое болгарское правительство может создать финансовые и политические проблемы для Киева.

Ранее стало известно, что партия «Прогрессивная Болгария» победила на парламентских выборах, получив необходимое большинство. Ее лидер Румен Радев известен как политик, выступающий за прагматичный подход к Москве, и он многократно критиковал военные поставки Киеву.