11:02, 21 апреля 2026

В Москве пойдет снег

Синоптик Ильин: В Москве ожидается мокрый снег
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На текущей неделе в Москве ожидается мокрый снег, при этом снежный покров не образуется. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с aif.ru.

«В ближайшие пару дней в ночные часы в Московском регионе, возможно, пройдет мокрый снег, примешиваясь к дождю, потому как в эти дни сохранится пасмурная погода», — отметил специалист.

Согласно прогнозам, ночью температура составит до плюс 2 градусов. Днем показатель вырастет, и снег практически сразу растает.

Ранее жителей столицы призвали не ждать потепление до конца апреля. Среда, 22 апреля, окажется единственным теплым днем на этой неделе.

