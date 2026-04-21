В Москве пойдет снег

Синоптик Ильин: В Москве ожидается мокрый снег

На текущей неделе в Москве ожидается мокрый снег, при этом снежный покров не образуется. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с aif.ru.

«В ближайшие пару дней в ночные часы в Московском регионе, возможно, пройдет мокрый снег, примешиваясь к дождю, потому как в эти дни сохранится пасмурная погода», — отметил специалист.

Согласно прогнозам, ночью температура составит до плюс 2 градусов. Днем показатель вырастет, и снег практически сразу растает.

Ранее жителей столицы призвали не ждать потепление до конца апреля. Среда, 22 апреля, окажется единственным теплым днем на этой неделе.