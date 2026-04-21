В Москве приготовились к новому рекорду

Синоптик Паршина: В Москве может быть побит рекорд атмосферного давления

На текущей неделе в Москве может быть установлен новый рекорд низкого атмосферного давления. Об этом предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, рекордов ожидается несколько. Первый может быть побит в четверг, 23 апреля. В пятницу и субботу показатели также могут приблизиться к максимально низким для этих дней апреля значениям.

Паршина отметила, что до конца недели москвичей ожидает прохладная погода. Во второй половине прогнозируют плюс 7 градусов днем и плюс 1-6 градусов ночью, также возможны дожди. На выходных днем потеплеет до плюс 5-10 градусов, будет преобладать облачная погода с прояснениями, однако кратковременные дожди сохранятся.

