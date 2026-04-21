В Москве запланировали массовые посадки

На столичных клумбах высадят виолы и тюльпаны

На столичных клумбах в 2026 году запланированы массовые посадки виол и тюльпанов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Перед высадкой первых цветов специалисты городских служб подготовили цветники к весенне-летнему сезону. Их очистили от мусора, прорыхлили почву и внесли удобрения.

Первые цветы виолы, которые в народе называют «анютины глазки», были высажены 20 апреля в Новопушкинском сквере в центре Москвы. «Виолы — морозоустойчивые цветы, неприхотливые и не требующие особого ухода», — рассказала дорожный рабочий дорожно-эксплуатационного участка № 25 Инна Мишакова.

Рассаду для московских клумб выращивают в теплицах. Процесс высадки начинается с получения «паспорта» клумбы — документа, содержащего готовый проект озеленения. На нем детально показана схема высадки цветов. Дорожный рабочий дорожно-эксплуатационного участка № 25 Светлана Хохлова добавила, что в случаях, когда требуется создать цветочный рисунок, специалисты размечают территорию с помощью веревки-уровня.

