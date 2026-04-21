07:42, 21 апреля 2026

В научной среде России раскрыли незаконную схему по получению грантов от государства

В Москве суд арестовал 2 сотрудников РАН и замдиректора ИНТЭЛ за взятки
В Москве правоохранители выявили схему, согласно которой кандидаты на получение грантов давали взятки сотрудникам Российской академии наук (РАН), чтобы те выставили максимальное количество баллов при проведении экспертизы проектов. Об этом пишет ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело. В рамках этого дела арестованы консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности в РАН Алексей Молчанов, член-корреспондент РАН Сергей Сидоренко, а также первый замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) Николай Каргин. Мужчины свою вину не признали.

По версии следствия, сотрудники РАН лично и через посредников получили две взятки в крупном размере от кандидатов на получение грантов. Одним из взяткодателей был замдиректора ИНТЭЛ.

Ранее в Туле военный прокурор с помощником попались с 300 тысячами долларов.

