Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:29, 20 апреля 2026Силовые структуры

Военный прокурор с помощником попались с 300 тысячами долларов в российском городе

СК задержал в Туле двух сотрудников прокуратуры при получении взятки в $300 тыс.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Туле задержаны четверо подозреваемых, причастных к попытке мошенничества — двое из них сотрудники прокуратуры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Среди задержанных трое мужчин и женщина. Им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

Прокурорских работников взяли сотрудники ФСБ России с поличным при получении 300 тысяч долларов в качестве взятки — это исполняющий обязанности военного прокурора Тульского гарнизона и бывший помощник прокурора Гагаринской межрайонной прокуратуры Москвы. Они заключены под стражу. Двое их сообщников, жители Тулы, помещены под домашний арест.

По данным СК, в декабре 2025 года они узнали о расследовании уголовного дела в отношении жителя Новомосковска и предложили его жене решить вопрос о его прекращении и освобождении обвиняемого от уголовной ответственности. За свои услуги фигуранты дела потребовали 300 тысяч долларов, хотя не могли никак повлиять на ход расследования.

Ранее сообщалось, что в Дагестане экс-помощника судьи приговорили к 11,5 года колонии за взятки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok