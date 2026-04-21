15:55, 21 апреля 2026Мир

В Польше призвали не стоять на коленях перед США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Польша не должна вести диалог с США, стоя на коленях. С таким призывом выступил спикер Сейма страны Влодимеж Чажастый в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире TVP Info.

«Тон должен быть деликатным, но разговор не должен вестись на коленях. Я как политик левого толка с этим не согласен. К тому же я вижу, что наше правительство, в конце концов, проводит подобную политику», — заявил политик.

По его словам, в диалоге с Вашингтоном следует «использовать деликатный, но решительный тон».

Ранее Чажастый на встрече с украинским коллегой Русланом Стефанчуком в Киеве заявил, что Польша поможет Украине ускоренно вступить в Европейский союз.

