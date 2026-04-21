19:08, 21 апреля 2026

В Польше задумались о распродаже золота ради финансирования армии

Вячеслав Агапов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Польши задумались о распродаже части золотых резервов ради армии. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Руководство страны не может сойтись во мнении насчет финансирования вооруженных сил. Премьер-министр Дональд Туск и министр финансов Анджей Доманьский намерены использовать в этих целях европейский фонд SAFE (Security Action for Europe). Президент Кароль Навроцкий и глава центробанка Адам Глапинский настаивают на продаже части золотых резервов. В начале 2026 года Навроцкий уже наложил вето на участие страны в SAFE.

К концу 2025 года Польша нарастила золотые резервы почти до 550 тонн, и Глапинский поставил цель увеличить их до 700 тонн. Позднее глава регулятора поддержал идею частично продать золото для финансирования армии. По мнению Доманьского, этот подход грозит валютными колебаниями и несет неопределенность.

Как ранее сообщал телеканал CNBC, на фоне проблем с ликвидностью из-за войны на Ближнем Востоке в последние месяцы регуляторы мировых держав переходят от скупки золота к продаже. Наиболее активно продают металл центробанки развивающихся стран. В 2026 году самым заметным продавцом стала Турция, чьи золотые резервы сократились на 131 тонну. Еще одним продавцом стала Гана. Кроме того, возможность реализации рассматривал регулятор Польши.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Зеленский повторил одно требование к ЕС

    Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    Все новости
