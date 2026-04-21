13:35, 21 апреля 2026Бывший СССР

В Прибалтике обрадовались избавлению от троянского коня

Глава МИД Литвы Будрис сравнил выборы в Венгрии с избавлением от троянского коня
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Победа избранного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра на выборах означает, что Европа избавилась от троянского коня. О позиции Прибалтики по итогам голосования в беседе с The Guardian рассказал глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

«Теперь у нас [больше] не будет троянского коня в нашем замке, и это хорошо», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что Европа должна воспользоваться этим моментом и согласовать выделение Украине 90 миллиардов евро кредита, который блокировал экс-премьер Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Мадьяр потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского возобновления поставок сырья в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он также посоветовал украинскому политику «не заниматься шантажом».

