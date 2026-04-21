Экономика
15:34, 21 апреля 2026Экономика

В России начнут торговать лекарствами в передвижных аптеках

Госдума приняла законопроект об эксперименте по работе передвижных аптек
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках, который запустят в населенных пунктах, где отсутствуют обычные аптеки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, планируется, что передвижные аптеки будут работать в тестовом режиме с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.

«Автотранспорт с отдельной кабиной водителя, который принадлежит аптеке на праве собственности и комплектуется оборудованием, способным поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта», — описал их в беседе с агентством глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что каждая передвижная аптека будет способна обслуживать до 50 населенных пунктов, в которых отсутствуют фармпункты, что особенно актуально для отдаленных территорий.

Отмечается, что передвижные аптечные пункты не смогут торговать препаратами, которые содержат наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры, сильнодействующие вещества, препараты предметно-количественного учета, иммунобиологические лекарства, содержащие свыше 25 процентов спирта, и препараты, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов.

