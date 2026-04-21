В России назвали основную задачу после полного взятия под контроль ЛНР

Депутат Колесник назвал Славянск основной задачей после взятия под контроль ЛНР

После полного взятия под контроль территории Луганской Народной Республики (ЛНР) основная задача — это Славянск, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов подтвердил, что российские военные полностью взяли под контроль территорию ЛНР.

«Сейчас основная задача — это Славянск, я думаю, потому что выходим на конгломерацию Краматорск — Славянск. Она очень важна для дальнейшего наступления и увеличения серой зоны между Россией и Украиной, чтобы они не добивали или у нас была возможность сбивать их коптеры еще в этой серой зоне. Константиновку практически уже зачистили. Это серьезный плацдарм для продвижения наших войск дальше для освобождения своей территории. Потихонечку будем выходить на Славянск», — поделился депутат.

Колесник отметил, что Славянск — это крупный стратегический опорный пункт для украинской армии, после взятия которого вместе с Краматорском и всей конгломерацией освобождение Донбасса практически закончится.

«Останутся там крохи, которые просто нужно будет зачищать», — заключил политик.

До этого Герасимов заявлял о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе. В частности, ВС РФ находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в семи километрах от окраин Краматорска.

