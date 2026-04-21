11:49, 21 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали основную задачу после полного взятия под контроль ЛНР

Депутат Колесник назвал Славянск основной задачей после взятия под контроль ЛНР
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

После полного взятия под контроль территории Луганской Народной Республики (ЛНР) основная задача — это Славянск, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов подтвердил, что российские военные полностью взяли под контроль территорию ЛНР.

«Сейчас основная задача — это Славянск, я думаю, потому что выходим на конгломерацию Краматорск — Славянск. Она очень важна для дальнейшего наступления и увеличения серой зоны между Россией и Украиной, чтобы они не добивали или у нас была возможность сбивать их коптеры еще в этой серой зоне. Константиновку практически уже зачистили. Это серьезный плацдарм для продвижения наших войск дальше для освобождения своей территории. Потихонечку будем выходить на Славянск», — поделился депутат.

Колесник отметил, что Славянск — это крупный стратегический опорный пункт для украинской армии, после взятия которого вместе с Краматорском и всей конгломерацией освобождение Донбасса практически закончится.

«Останутся там крохи, которые просто нужно будет зачищать», — заключил политик.

До этого Герасимов заявлял о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе. В частности, ВС РФ находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в семи километрах от окраин Краматорска.

