В России объяснили скопление ВСУ у границы с Белоруссией

Депутат Журавлев: Перемещение ВСУ к Белоруссии похоже на отвлекающий маневр

Перемещение войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе с Белоруссией больше похоже на отвлекающий маневр, который должен привлечь российские силы еще и на это направление, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев начал наращивание численности бойцов на границе с Белоруссией. По его словам, речь идет о постоянном пребывании боевиков ВСУ в Черниговской и Житомирской областях.

Депутат отметил, что для такого маневра ВСУ пришлось бы перекинуть свои резервы с более важных направлений — Запорожского и Красноармейского. При этом возможность вторжения украинских войск маловероятна, тем более что всегда настороже еще и Белоруссия, которая в состоянии отразить такие атаки, добавил он.

«Это будет означать, что эта страна, прежде все же сохранявшая нейтралитет, будет втянута в полноценные боевые действия и сможет открыть против киевского режима второй фронт. Поэтому все происходящее там — не более, чем взаимное бряцание оружием, этот участок границы остается важным фактором давления и отвлечения внимания», — сказал Журавлев.

По словам парламентария, обе стороны сейчас демонстрируют готовность к обороне, но переходить к активным действиям здесь пока не в интересах ни Москвы, ни Киева.

Ранее появилась информация, что Минск якобы увеличивает воинский контингент на границе с Украиной. Ее опроверг спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.