Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:45, 21 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

Депутат Колесник: США не стоит переживать за обороноспособность России
Юлия Сычева
Юлия Сычева
Су-57

Су-57. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Американской прессе не стоит беспокоиться за производство российской авиации и обороноспособность России, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее автор американского журнала 19FortyFive Рубен Джонсон заявил, что российские истребитель пятого поколения Су-57 и будущий стратегический бомбардировщик — перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) — находятся на грани исчезновения. Автор при этом ссылается на якобы утечку секретных документов.

Депутат отметил, что Россия сконцентрировала свое внимание на военно-промышленном комплексе, поэтому безопасность страны находится под полным контролем. Он также подчеркнул, что перечисленные в публикации самолеты входят в перечень стратегической авиации.

«За безопасность страны, в которую входят те же самолеты Су-57, пусть не переживают. Сначала пусть определятся со своей обороноспособностью, а мы со своей разберемся. У нас, судя по всем нашим боевым действиям, в том числе и на полях специальной военной операции, все в соответствии с планом», — прокомментировал Колесник.

Ранее Military Watch Magazine сообщил, что Индия расширит заказы на российские самолеты пятого поколения после получения первых 40 усовершенствованных истребителей Су-57М1 — усовершенствованной версии боевых самолетов Су-57, оснащенных двигателями АЛ-51Ф-1 («изделие 30»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался об исходе СВО

    Трамп пообещал по-другому обыграть импортные пошлины

    Мужчина сбросил 91 килограмм и раскрыл секрет похудения

    Боец ВСУ раскрыл стратегию ВС России в одном из ключевых городов на фронте

    В России предложили выпускать «чистые» банковские карты

    Трамп обратился с просьбой к руководству Ирана перед переговорами

    Трамп пригрозил Европе исчезновением

    Стала известна истинная цель перемирия США с Ираном

    Самолет оставил всех пассажиров в аэропорту Европы и улетел

    Путин поинтересовался состоянием здоровья пострадавшего из-за атаки БПЛА чиновника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok