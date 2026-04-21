В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

Депутат Колесник: США не стоит переживать за обороноспособность России

Американской прессе не стоит беспокоиться за производство российской авиации и обороноспособность России, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее автор американского журнала 19FortyFive Рубен Джонсон заявил, что российские истребитель пятого поколения Су-57 и будущий стратегический бомбардировщик — перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) — находятся на грани исчезновения. Автор при этом ссылается на якобы утечку секретных документов.

Депутат отметил, что Россия сконцентрировала свое внимание на военно-промышленном комплексе, поэтому безопасность страны находится под полным контролем. Он также подчеркнул, что перечисленные в публикации самолеты входят в перечень стратегической авиации.

«За безопасность страны, в которую входят те же самолеты Су-57, пусть не переживают. Сначала пусть определятся со своей обороноспособностью, а мы со своей разберемся. У нас, судя по всем нашим боевым действиям, в том числе и на полях специальной военной операции, все в соответствии с планом», — прокомментировал Колесник.

Ранее Military Watch Magazine сообщил, что Индия расширит заказы на российские самолеты пятого поколения после получения первых 40 усовершенствованных истребителей Су-57М1 — усовершенствованной версии боевых самолетов Су-57, оснащенных двигателями АЛ-51Ф-1 («изделие 30»).