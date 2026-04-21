21:44, 21 апреля 2026

В России поиздевались над Зеленским из-за его призыва к Западу

Посольство в Нидерландах высмеяло призыв Зеленского об экспорте оружия на фронт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Barbara Amendola / Globallookpress.com

Посольство России в Нидерландах поиронизировало над призывом президента Украины Владимира Зеленского к западным странам экспортировать все оружие на украинский фронт. Пост на эту тему опубликован на странице дипмиссии в соцсети X.

«Маленькому диктатору нужно больше денег на новые сапоги на высоком каблуке», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский в интервью телемарафону «Единые новости» заявил, что Украина «открыта» для формулы, при которой союзники рассматривали бы поставки всего оружия сначала ей, а только потом каким-либо другим партнерам. Он также подчеркнул, что приоритетом для Киева являются «страны — крупнейшие доноры, которые постоянно помогают Киеву деньгами, ракетами и политической поддержкой».

