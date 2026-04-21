19:12, 21 апреля 2026Бывший СССРЭксклюзив

В России заявили о шантаже участком «Дружбы» со стороны Украины

Депутат Толмачев: Украина шантажирует Европу участком «Дружбы»
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская и венгерская стороны неоднократно упрекали Киев в шантаже и манипулировании участком газопровода «Дружба», который проходил через территорию Украины, заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Государственной Думы Александр Толмачев.

«Как показали атаки в марте и августе 2025 года, попытки украинцев навредить инфраструктуре, которая так или иначе связана с Россией, ставят под удар жизнеспособность европейских стран», — отметил он.

Парламентарий напомнил, что Зеленский пообещал восстановить работоспособность и уже с сегодняшнего дня вернуть участок трубы в строй. Новость, по его словам, для Венгрии хорошая, но чем больше о ней говорят, тем сильнее у европейцев складывается ощущение собственной уязвимости и зависимости от ненадежного игрока в лице Киева, считает Толмачев.

«Ситуация с "Дружбой" доказала одно: доверие современному киевскому режиму — слабое место в политике любого государства», — заключил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в соответствии с обязательствами перед ЕС завершила ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба». Он добавил, что нефтепровод может возобновить свою работу, но не уточнил, когда это произойдет.

