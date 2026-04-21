В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

20:24, 21 апреля 2026Россия

В Коми мигрантам запретили работать в такси и общепите
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Республике Коми мигрантам запретили работать в некоторых сферах труда. Об этом говорится в указе главы российского региона Ростислава Гольдштейна, документ опубликован на республиканском портале правовой информации.

Указ запрещает иностранцам работать в общепите, розничной торговле, общественном транспорте, такси, а также в сферах образования.

При этом в некоторых типах заведений общепита ограничения смягчили, а часть ресторанов и кафе не вошла в финальный перечень запрета.

Ранее стало известно, что с 2026 года в Белгородской области мигрантам запретили работать в магазинах. Уточняется, что исключением будут объекты торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. При этом с 2025 года в российском регионе действует запрет для мигрантов на работу в сферах пассажирских перевозок и общепита.

