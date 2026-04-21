Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:07, 21 апреля 2026Мир

В США резко высказались об отношениях с Россией

Профессор Сакс: Запад саморазрушается через попытки навредить России
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Unsplash

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Запад занимается саморазрушением, пытаясь навредить России через Украину. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Сакс отметил, что некоторые европейские страны заняли жесткую позицию по отношению к Москве, при этом навредив Европе. По его мнению, критикуя Россию, Запад не обращает внимания на свои разрушительные действия.

«Почему же мы только и делаем, что ругаем Россию, <…> но при этом совершенно игнорируем агрессивное поведение, свержение правительств, поддержку геноцида с нашей стороны?» — задумался эксперт из США.

Ранее Сакс заявил, что европейские лидеры одержимы ложными мечтами о матче-реванше над Россией. Именно по этой причине переговоры о мире на Украине заходят в тупик, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok