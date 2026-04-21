Вернувшийся из плена в Мали геолог рассказал о жестоких условиях содержания

Вернувшийся из плена в Мали геолог Юров заявил, что его полгода держали на цепях

Вернувшийся из плена боевиков в Мали геологоразведчик Юрий Юров заявил, что его полгода держали на цепях и морили голодом. Его слова передает РИА Новости.

«По-разному относились, и хорошо, и плохо, и тяжело было. Голод и цепи, было такое где-то полгода», — рассказал он. Кроме того, однажды ему и его коллеге Олегу Грету пришлось пять месяцев сидеть фактически под открытым небом на пятидесятиградусной жаре. Юров добавил, что каждые несколько месяцев боевики перевозили их на новое место.

Юров уточнил, что работал с коллегой на российскую компанию.

Ранее «Африканский корпус» освободил в Мали захваченных в июле 2024 года террористами в Нигере двоих граждан России и Украины. Сообщалось, что Юров и Грета были захвачены в июле 2024 года в Нигере террористической группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».