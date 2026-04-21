14:51, 21 апреля 2026

США совершили перехват находящегося под санкциями судна

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Военно-морские силы (ВМС) США провели операцию по перехвату и досмотру находящегося под санкциями судна Tifani, следовавшего без флага в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальной странице Пентагона в социальной сети X.

«Как мы уже ясно дали понять, мы будем продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского законодательства для пресечения деятельности незаконных сетей и перехвата судов, находящихся под санкциями и оказывающих материальную поддержку Ирану, — везде, где они действуют», — говорится в сообщении.

В американском военном ведомстве отметили, что международные воды не являются убежищем для судов, находящихся под санкциями. Министерство обороны США также заявило, что и впредь будет отказывать незаконным субъектам и их судам в свободе маневрирования в морской сфере.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные захватили иранское торговое судно, пытавшееся прорвать блокаду в Оманском заливе. По его словам, ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться.

