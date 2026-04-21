Военкор рассказал об открывшейся для ВС России дороге к Днепропетровской области

Поддубный: Взятие Гришино открыло для ВС РФ дорогу к Днепропетровской области

Взятие Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР) открыло для Вооруженных сил (ВС) РФ дорогу вплоть до границы с Днепропетровской областью. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Освобождение Гришино открывает нашим войскам дорогу вплоть до границы с Днепропетровской областью», — написал он.

Военный корреспондент добавил, что российские войска теперь также смогут вести огневой контроль за трассой Е-50, проходящей через Красноармейск (украинское название — Покровск). Кроме того, по его словам, группировка войск «Центр» сможет давить на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), окопавшиеся в Доброполье.

Минобороны России сообщило о взятии Гришино 21 апреля. Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Центр».