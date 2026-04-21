14:32, 21 апреля 2026Бывший СССР

Военкор рассказал об открывшейся для ВС России дороге к Днепропетровской области

Поддубный: Взятие Гришино открыло для ВС РФ дорогу к Днепропетровской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР) открыло для Вооруженных сил (ВС) РФ дорогу вплоть до границы с Днепропетровской областью. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Освобождение Гришино открывает нашим войскам дорогу вплоть до границы с Днепропетровской областью», — написал он.

Военный корреспондент добавил, что российские войска теперь также смогут вести огневой контроль за трассой Е-50, проходящей через Красноармейск (украинское название — Покровск). Кроме того, по его словам, группировка войск «Центр» сможет давить на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), окопавшиеся в Доброполье.

Минобороны России сообщило о взятии Гришино 21 апреля. Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения группировки войск «Центр».

    Последние новости

    Путин высказался о ходе создания зоны безопасности на границе с Украиной

    Российский прибор отправится на Луну на китайском «Чанъэ-7»

    Пассажирский и грузовой самолеты едва не столкнулись по вине диспетчеров

    Российские пенсионеры потеряли почти 300 миллионов рублей на электроснабжении

    Бывшая секретарь Зеленского высказалась о кредите ЕС для Украины

    Появился необычный прогноз Жириновского о возможной судьбе России

    Одесский ТЦК подтвердил задержание своих сотрудников после операции СБУ

    Коростелев вспомнил победу Большунова на Кубке мира в отсутствие норвежцев

    Путин заявил о долге властей перед жителями одного региона

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Все новости
