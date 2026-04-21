18:44, 21 апреля 2026

Володин объяснил отзыв проекта о лишении гражданства за уклонение от воинского учета

Елена Торубарова

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил отзыв проекта о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета тем, что такая норма уже действует. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Связано это с тем, что ранее такая норма уже была принята», — обозначил Володин, сославшись на Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 281-ФЗ. «Он вступил в силу в тот же день», — добавил он.

Парламентарий уточнил, что на сегодняшний день в России можно лишиться приобретенного гражданства более чем по 80 основаниям, включая неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

«Тема соблюдения законодательства нашей страны теми, кто хочет стать ее гражданами, была и остается приоритетной в работе Государственной Думы. Все, кто приезжает в Россию, должны знать русский язык, уважать нашу культуру и соблюдать законы Российской Федерации, [в том числе] вставать на воинский учет при приеме в гражданство РФ», — заключил Володин.

О том, что законодательную инициативу о лишении российского гражданства за отказ от воинского учета отозвали, стало известно 20 апреля. Речь шла о проекте, который внесли в Госдуму в июле 2025 года глава оборонного комитета Андрей Картаполов, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев и еще ряд депутатов.

