Возле торгового центра в Петербурге нашли FPV-дрон

FPV-дрон упал возле ТК «Охтинский бульвар» в Петербурге

Возле торгового центра в Санкт-Петербурге нашли FPV-дрон. Инцидент произошел накануне, 20 апреля, пишет местное издание 78.ru.

Согласно сообщению, упавший беспилотник обнаружили около торгового комплекса «Охтинский бульвар». После этого территорию вокруг здания оцепили, на место приехали сотрудники ОМОН и кинологи. Также были вызваны взрывотехники. Однако наличие взрывчатки в устройстве не подтвердилось.

«Около полудня сотрудники жилищного агентства обнаружили FPV-дрон на тротуаре на Маршака, 12к2. Сразу вызвали на место полицию», — приводятся слова главы администрации Красногвардейского района Петербурга Андрея Хорта.

